Piękny gol w hicie Serie A. Milan pewny gry w Lidze Mistrzów

Porażki Romy z Fiorentiną i Atalanty z Interem sprawiły, że "Rossoneri" potrzebowali w Turynie zaledwie punktu, by zapewnić sobie co najmniej czwarte miejsce w lidze, gwarantujące prawo gry w Champions League. Po wydarzeniach z ostatniego tygodnia, kiedy to - decyzją Federalnego Sądu Apelacyjnego - odjęto "Starej Damie" 10 punktów, Juventus miał już bowiem tylko iluzoryczne szanse na pozycję w najlepszej czwórce Serie A. Prestiż spotkania z Milanem kazał jednak sądzić, że zespół ze stolicy Piemontu zrobi wszystko, by wygrać.

Historia rywalizacji obu zespołów w roli delikatnych faworytów kazała stawiać "Bianconerich". Z 222 rozegranych dotychczas spotkań Juventus wygrał 87, podziałem punktów kończyło się 71 meczów, a "tylko" 64 razy triumfowali zawodnicy Milanu. Ostatnie batalie należały jednak do zespołu z Mediolanu, który w czterech poprzednich starciach zanotował dwa zwycięstwa (w tym to z pierwszej rundy bieżącego sezonu) i dwa remisy.

Na pierwszego i - jak się okazało - jedynego gola trzeba było czekać do 40. minuty meczu. Davide Calabria dośrodkował z prawej strony boiska w pole karne, a Olivier Giroud precyzyjną główką trafił przy prawym słupku na 0:1.

"Rossoneri" po 37 kolejkach mają na koncie 67 punktów - o dwa mniej od zajmującego w tej chwili trzecie miejsce w lidze Interu. Juventus z 59 "oczkami" na koncie ma już zagwarantowaną 7. pozycję, dającą prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji. "Stara Dama", mimo dziesięciu odjętych punktów, wciąż ma jednak szanse zakończyć sezon nawet na 5. miejscu. Turyńczycy tracą bowiem do plasującej się na tej pozycji Atalanty zaledwie dwa "oczka".

Juventus FC - AC Milan 0:1 (0:1)

Bramka: Olivier Giroud 40

Juventus: Wojciech Szczęsny - Federico Gatti, Bremer (82. Leonardo Bonucci), Danilo - Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Filip Kostić (64. Leandro Paredes) - Angel Di Maria (64. Arkadiusz Milik), Moise Kean (73. Samuel Iling Junior), Federico Chiesa

Milan: Mike Maignan - Davide Calabria (86. Pierre Kalulu), Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Theo Hernandez - Sandro Tonali, Rade Krunić - Junior Messias (56. Alexis Saelemaekers), Brahim Diaz (82. Tommaso Pobega), Rafael Leao (82. Fode Ballo-Toure) - Olivier Giroud (86. Divock Origi)

Żółte kartki: Juan Cuadrado (Juventus) - Junior Messias, Rade Krunić (Milan)

RI, Polsat Sport