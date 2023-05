Kolejny tydzień panowania Igi Świątek

Świątek ostatnio rywalizowała w Rzymie, gdzie z powodu kontuzji uda skreczowała w ćwierćfinale. Polka w stolicy Włoch broniła tytułu i wcześniejsze zakończenie zmagań spowodowało, że jej przewaga nad Sabalenką zmniejszyła się do 1399 punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek wskazała, co ją najbardziej cieszy przed startem Roland Garros 2023

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego do gry wróci przy okazji wielkoszlemowego French Open, które zaczyna się w niedzielę. W Paryżu będzie nie tylko broniła tytułu, ale również 2000 punktów rankingowych. Możliwych scenariuszy utraty przez Świątek numeru jeden jest kilka. Blisko 22-letnia Polka na pewno straci prowadzenie w rankingu, jeśli w Paryżu nie dojdzie co najmniej do półfinału. Natomiast jeśli Sabalenka dotrze do finału, to Świątek zachowa prowadzenie tylko w przypadku kolejnego triumfu na kortach Rolanda-Garrosa.

W czołowej setce jest jeszcze trzecia Polka. Magdalena Fręch spadła z 87. miejsca na 88.

W rankingu WTA Race, który wyłoni osiem najlepszych tenisistek 2023 roku - uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals - Świątek pozostała na trzecim miejscu, a Linette awansowała z 13. na 12. pozycję.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 29 maja:

1. (1) Iga Świątek (Polska) 8940 pkt

2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 7541

3. (3) Jessica Pegula (USA) 5205

4. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) 5090

5. (5) Caroline Garcia (Francja) 5025

6. (6) Cori Gauff (USA) 4305

7. (7) Ons Jabeur (Tunezja) 3541

8. (8) Maria Sakkari (Grecja) 3391

9. (9) Daria Kasatkina (Rosja) 3275

10. (10) Petra Kvitova (Czechy) 3162

...

21. (21) Magda Linette (Polska) 1825

88. (87) Magdalena Fręch (Polska) 720

280.(277) Weronika Falkowska (Polska) 237

284.(279) Katarzyna Kawa (Polska) 234

Czołówka rankingu WTA Race - stan na 29 maja:

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 4840 pkt

2. Jelena Rybakina (Kazachstan) 4276

3. Iga Świątek (Polska) 3145

4. Jessica Pegula (USA) 2315

5. Belinda Bencic (Szwajcaria) 1790

6. Barbora Krejcikova (Czechy) 1731

7. Petra Kvitova (Czechy) 1635

8. Weronika Kudermietowa (Rosja) 1498

9. Cori Gauff (USA) 1435

10. Jelena Ostapenko (Łotwa) 1396

...

12. Magda Linette (Polska) 1272

K.P, PAP