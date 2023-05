Premier League: Manchester United – Fulham. Relacja i wynik na żywo

W tym roku na najważniejsze rozstrzygnięcia w Premier League nie trzeba było czekać do ostatniej kolejki. Tak było również w przypadku Manchesteru United, który dzięki wygranej 4:1 z Chelsea zakończy rozgrywki angielskiej ekstraklasy w pierwszej czwórce. W ten sposób drużyna prowadzona przez Erika ten Haga zamelduje się w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. "Czerwone Diabły" przystępują więc do niedzielnego meczu bez presji, pamiętając, że zwycięstwo zapewni im trzecią lokatę. A jest to wielce prawdopodobna, ponieważ twierdza Old Trafford nie została zdobyta od 28 spotkań (24 wygrane, 4 remisy).

Z kolei Fulham zakończy tegoroczne rozgrywki na dziesiątym miejscu, które "The Cottagers" zapewniło sobie już kilka kolejek wcześniej, tym samym notując najlepszy wynik w najwyższej klasie rozgrywkowej od 2012 roku. Fulham wciąż walczy o jak najlepszy wynik punktowy, jednak "Czerwone Diabły" nie należą do ich ulubionych przeciwników, gdyż nie wygrali z United od grudnia 2009 roku (3 remisy, 13 porażek).



Relacja i wynik na żywo meczu Manchester United – Fulham na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

OL, Polsat Sport