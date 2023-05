Turyński klub w ostatnich dniach przeżywa trudne chwile. W zeszłym tygodniu odpadł z europejskich pucharów, a później został ukarany karą odjęcia 10 punktów za nieprawidłowości formalno-organizacyjnie. Spowodowało to, że spadł na siódme miejsce w tabeli i przed rozpoczęciem tej kolejki miał pięć punktów straty do miejsca dającego awans do Ligi Mistrzów.

AC Milan przed 37. kolejką był na czwartym miejscu w tabeli z dorobkiem 64 punktów. Zespół prowadzony przez Stefano Pioliego w ostatniej kolejce wygrał 5:1 ze zdegradowaną do Serie B Sampdorią i dzięki temu przerwał serię trzech z rzędu porażek.

Pierwszy mecz w tym sezonie rozegrany 8 października w Mediolanie zakończył się zwycięstwem AC Milan 2:0.

Relacja i wynik na żywo meczu Juventus - AC Milan na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

PSZ, Polsat Sport