Trener kadry koszykarskiej 3x3 wysłał powołania

Adrian Bogucki, Szymon Rduch, Mateusz Szlachetka i Przemysław Zamojski to koszykarze wybrani przez trenera Piotra Renkiela do składu reprezentacji Polski na mistrzostwa świata 3x3 w Wiedniu - poinformowała w niedzielę o decyzji szkoleniowca krajowa federacja. Impreza rozpocznie się 30 maja.

Najbardziej doświadczonym graczem jest 36-letni Przemysław Zamojski, 10-krotny mistrz Polski w tradycyjnej odmianie koszykówki. Razem z Szymonem Rduchem (33 lata) reprezentował kraj nie tylko na ubiegłorocznych MŚ w Antwerpii, ale także na igrzyskach w Tokio (2021). Natomiast Adrian Bogucki i Mateusz Szlachetka to aktualni mistrzowie świata 3x3 do lat 23.

Polacy zajmujący obecnie 11. miejsce w rankingu FIBA w grupie C zmierzą się we wtorek, w Wiedniu, z Portoryko (16. miejsce w rankingu) oraz Izraelem (14), a 1 czerwca z dużo silniejszymi zespołami: Litwą (3) i Belgią (5). Do ćwierćfinału bezpośredni awans wywalczą zwycięzcy czterech grup, a drużyny z miejsc 2-3 będą rywalizować w play off o prawo występu w najlepszej ósemce.

- Wraz ze sztabem jesteśmy bardzo zadowoleni z całego procesu przygotowań, bo udało się go zakończyć bez kontuzji. Wybrałem najmocniejszy skład, który jest w stanie wygrać z każdą drużyną na świecie - powiedział trener Renkiel cytowany na stronie PZKosz.

Asystentem Renkiela jest Michał Hlebowicki, były koszykarz Polonii Warszawa, który kadrę U-23 m.in. z Boguckim i Szlachetką doprowadził do złota MŚ w ubiegłym roku.

To będzie siódmy start biało-czerwonych w MŚ. Przed rokiem w Antwerpii ulegli w ćwierćfinale Belgii 14:18. W poprzednich edycjach byli w pierwszej czwórce - w 2019 roku wywalczyli brąz, a rok wcześniej zajęli czwarte miejsce. Brązowy medal przywieźli także z mistrzostw Europy w 2021 roku.

JŻ, PAP