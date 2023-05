Kostiuk nie po raz pierwszy nie podziękowała po meczu rywalce z Białorusi. Tenisistka robi tak za każdym razem, gdy mierzy się z jakąkolwiek przeciwniczką z Rosji lub Białorusi, wyrażając w ten sposób sprzeciw wobec wojny, toczącej się w jej ojczyźnie od lutego 2022 roku. W związku z tym, już po losowaniu drabinki wielkoszlemowego turnieju można było się spodziewać, że w niedzielę będzie podobnie.

Przed rozpoczęciem Rolanda Garrosa druga rakieta świata została zapytana o wojnę w Ukrainie.



- Gdybym mogła, przerwałabym to – odpowiedziała Białorusinka. – Jeśli (Kostiuk - przyp. red.) mnie nienawidzi, ok. Nic na to nie poradzę. Będą ludzie, którzy mnie kochają, znajdą się też ludzie, którzy mnie znienawidzą. Ja nic takiego do niej nie czuję – dodała.



Po zakończeniu niedzielnego pojedynku pierwszej rundy French Open, w którym Sabalenka triumfowała 6:3, 6:2, Ukrainka podziękowała sędziemu, a potem od razu udała się do swojego krzesła, omijając Białorusinkę i nie podając jej ręki. Wtedy na trybunach rozległo się buczenie. W odpowiedzi na szydercze gwizdy kibiców Sabalenka wykonała sarkastyczny ukłon w stronę publiczności.



Gdy Ukrainka zaczęła zmierzać do wyjścia, okazało się, że negatywna reakcja kibiców była wymierzona właśnie w jej stronę, za to, że nie wzięła udziału zwykłym pomeczowym uścisku dłoni przy siatce. W związku z tym mistrzyni Australian Open wróciła na kort, by przyjąć głośne brawa.



- To był bardzo trudny mecz. Trudny emocjonalnie. Myślałam, że to buczenie było skierowane w moim kierunku. Byłam trochę zaskoczona, ale potem poczułam wasze wsparcie. Dziękuję bardzo za doping, to bardzo ważne - powiedziała tuż po meczu Sabalenka.

Reakcja Białorusinki dosyć nerwowa...#RolandGarros #RG23 pic.twitter.com/dgYKgtCsmN — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) May 28, 2023

OL, Polsat Sport