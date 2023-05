Po niedzielnym remisie Odry Opole z Chojniczanką Chojnice Skra Częstochowa straciła matematyczne szanse na utrzymanie się w Fortuna 1 Lidze. Częstochowianie żegnają się z zapleczem PKO BP Ekstraklasy po dwóch sezonach. Trzy ostatnie mecze przegrali i wszystkie w stosunku 0:1. Były to spotkania z GKS-em Tychy, Górnikiem Łęczna i Chrobrym Głogów.

Puszcza Niepołomice ma wciąż szanse na bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Jeżeli w poniedziałek zespół Tomasza Tułacza wygra, będzie miał tyle samo punktów co Bruk-Bet Termalica i jego strata do wicelidera rozgrywek Ruchu Chorzów będzie wynosić tylko punkt. Niepołomiczanie od sześciu spotkań nie przegrali. Ostatnią porażkę ponieśli w połowie kwietnia z Bruk-Betem Termalicą.

Pierwsze spotkanie w tym sezonie obu ekip zakończyło się zwycięstwem Puszczy 3:0. Oba zespoły spotkały się do tej pory trzykrotnie i wszystkie starcia wygrała Puszcza.

