Już 10 czerwca Pep Guardiola może po raz trzeci w trenerskiej karierze sięgnąć po Ligę Mistrzów. Prowadzony przez niego Manchester City zagra w Stambule z Interem Mediolan. 28 maja minęło równo 12 lat od ostatniego finału, w którym Guardiola poprowadził swój zespół do triumfu w tych rozgrywkach. Przypomnijmy, kto zagrał w zwycięskim zespole w tamtym starciu.

Guardiola był wtedy trenerem FC Barcelona. Katalończycy w wielkim finale na londyńskim Wembley pokonali 3:1 Manchester United, a bramki zdobywali Pedro, Leo Messi, David Villa.

Dla Katalończyków był to czwarty triumf w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie. Wcześniej wygrali je w 1992, 2006 i 2009 roku. Piąty i jak do tej pory ostatni raz w Lidze Mistrzów triumfowali w 2015 roku. Co ciekawe, w finale rozegranym w 2009 roku też mierzyli się z Manchesterem United i pokonali Anglików 2:0.

Pep Guardiola jest trenerem Manchesteru City od 2016 roku. W tym sezonie wygrał z ekipą z Manchesteru mistrzostwo Anglii.

Kto zagrał w składzie FC Barcelona w finale Ligi Mistrzów w 2011 roku? Zobacz galerię

PSZ, Polsat Sport