Pierwsze pożegnania na Podpromiu! Podstawowy zawodnik opuszcza Asseco Resovię Rzeszów!

Siatkarze z Podkarpacia po 7 latach przerwy ponownie znaleźli się na ligowym podium. To niewątpliwie ogromny sukces drużyny, którą przed sezonem objął Włoch Giampaolo Medei. Ważnym elementem rzeszowskiego kolektywu był właśnie Jan Kozamernik.

Teraz wiemy już, że mierzący 204 cm wzrostu Słoweniec swoją karierę kontynuować będzie poza Rzeszowem.

Jan Kozamernik opuszcza Asseco Resovię❕



Słoweński środkowy reprezentował nasz klub od sezonu 2021/22. Wystąpił w 67 ligowych spotkaniach, w których łącznie zdobył 448 punktów.👏



Życzymy powodzenia w dalszej karierze! 🤝

Thank you Jan! 🤍❤

Kozamernik dołączył do Resovii przed startem kampanii 2021/2022, kiedy to został ściągnięty z włoskiego Allianz Milano. W pasiastym trykocie wystąpił 67 razy i dołożył w tym czasie do dorobku zespołu 448 punktów. Jego charakterystycznym zagraniem był bardzo nieprzyjemny flot, który wielokrotnie sprawiał problemy rywalom. W minionych rozgrywkach raz został wybrany MVP spotkania (marcowe starcie z GKS Katowice).

Reprezentanta Słowenii w zespole z Rzeszowa najprawdopodobniej zastąpi Karol Kłos, który jest łączony z przeprowadzką na Podkarpacie, po tym jak ogłoszone zostało jego odejście z PGE Skry Bełchatów.