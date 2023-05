Świątek broni tytułu w Paryżu. Nie udało się to nikomu od 16 lat

Justin Henin to ostatnia tenisistka, której udało się obronić tytuł w wielkoszlemowym turnieju French Open. Miało to miejsce w 2007 roku, kiedy Belgijka triumfowała po raz trzeci z rzędu. W rozpoczętym w niedzielę turnieju szansę na to - po raz drugi - będzie mieć Iga Świątek.