Do zakończenia rozgrywek Ligue 1 została jeszcze jedna kolejka, ale wiadomo już, że mistrzem Francji po raz jedenasty w historii zostało PSG. W wywalczeniu tytułu ekipie ze stolicy wydatnie pomógł Lionel Messi, który w 31 ligowych spotkaniach strzelił 16 goli i zanotował 16 asyst. Coraz głośniej mówi się jednak, że Argentyńczyk pożegna się z Paris Saint-Germain. Tym bardziej, że w Paryżu nie może on liczyć na tak bezgraniczną miłość, jaką darzyli go fani Barcelony.

Możliwy powrót Messiego do "Dumy Katalonii" już od kilku dni jest tematem numer jeden w hiszpańskich mediach. Prasa, zwłaszcza ta katalońska, uważa, że mistrz świata może odrzucić niebotyczną pod względem finansowym ofertę z Arabii Saudyjskiej (Al-Hilal oferuje mu ponoć od 400 do 500 milionów euro!) i zdecydować się na transfer do Barcy.

Xavi Hernandez, trener klubu, udzielił wywiadu dziennikowi "Sport", podkreślając, że Lionel Messi byłby poważnym wzmocnieniem drużyny.

- Leo może grać na różnych pozycjach: jako fałszywa dziewiątka, jako skrzydłowy, a nawet jako rozgrywający. Zgoda, być może stracił nieco swą dynamikę, ale przecież na mundialu widzieliśmy go również w tej dynamicznej odsłonie. Przed nim jeszcze kilka lat gry na wysokim poziomie. Nie mam wątpliwości, że mógłby nam pomóc - powiedział Xavi.

Hiszpański szkoleniowiec wypowiedział się również na temat obaw mediów, czy przyjście Messiego, który nie angażuje się zbyt mocno w odbiór, nie osłabi defensywy "Dumy Katalonii". Xavi za wzór postawił tu... Roberta Lewandowskiego!

- Odpowiedź na wszystko zawsze jest jedna: zespół. Nie można wymagać od Dembele tego samego poziomu gry w defensywie, co od Kounde. Skrzydłowy w 80. minucie nie wykonuje takiego samego powrotu do obrony, co w 20. minucie. Praca i obowiązki rozdzielają się na wszystkich graczy. Widzieliśmy to na przykładzie Roberta Lewandowskiego, piłkarza światowej klasy, który przystosował się błyskawicznie do naszego wysokiego pressingu, do tego, jak zachować się po stracie piłki, do gry w niskim i średnim bloku. I to samo będzie dotyczyło wszystkich zawodników, którzy mogą tu trafić - zakończył Xavi Hernandez.

ESPN podaje, że otoczenie Lionela Messiego zaczyna wywierać presję na włodarzach Barcelony, by ci w najbliższych dniach przedstawili Argentyńczykowi oficjalną ofertę powrotu. Priorytetem dla mistrza świata ma być powrót do "Dumy Katalonii".

RI, Polsat Sport