Znamy nowy klub Jeleny Blagojević! Zaskakujący kierunek gwiazdy

Jelena Blagojević po sześciu latach opuści Developres Bella Dolina Rzeszów i dołączy do chińskiego zespołu Shenzhen Zhongsai. Serbska siatkarka w ostatnich latach była jedną z czołowych zawodniczek polskiej TAURON Ligi.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że kończy się pewna epoka dla rzeszowskiej siatkówki kobiecej, bowiem barwy Developresu po sześciu latach opuszcza Jelena Blagojević. Serbska przyjmująca dołączyła do czołowej ekipy TAURON Ligi w 2017 roku i zapisała na swoim koncie Puchar Polski, dwa Superpuchary kraju, cztery srebrne i jeden brązowy medal ligowych rozgrywek.

Kapitan rzeszowskiej drużyny zdecydowała się jednak na zmianę barw, co ogłoszono już jakiś czas temu, jednak dopiero teraz wyjaśniła się kwestia nowego klubu Blagojević. Oficjalnie wiadomo już, że serbska zawodniczka zagra w chińskim Shenzhen Zhongsai.



To kolejny kraj, który Blagojević będzie mogła zapisać w swojej siatkarskiej karierze. Swoje senorskie zmagania rozpoczynała w Crvenie Zvezdzie Belgrad, skąd szybko przeniosła się do włoskich Chateau D'Ax Urbino oraz Fopapederetti Bergamo. Co ciekawe - Serbka nie tylko występowała w Polsce w barwach wspomnianego Developresu, ale także zapisała na swoim koncie mistrzostwo kraju z Chemikiem Police. Przygoda z klubem z północy kraju trwała jednak tylko jeden sezon.

🇨🇳 Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen Zhongsai, Sırp smaçör Jelena Blagojevic ile sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/pLiM0zPSBP — voleybol günlüğü (@er_volley) May 29, 2023

