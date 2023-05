Co z przyszłością Stefano Lavariniego? "Zobaczymy, jakie będą możliwości"

Stefano Lavarini obecnie koncentruje się na pracy z reprezentacją Polski siatkarek, która już we wtorek 30 maja rozpocznie boje w Lidze Narodów. Wciąż nieznana jest jednak przyszłość włoskiego szkoleniowca w kontekście kolejnego sezonu klubowego. Sam zainteresowany czeka na możliwe oferty.

Lavarini od 2020 roku pracował w Igor Gorgonzola Novara, ale jego przygoda z włoskim klubem dobiegła końca. To uruchomiło lawinę doniesień dotyczącą jego kolejnego pracodawcy. Niedawno, wywodzący się z Italii szkoleniowiec, był mocno łączony z tureckim Fenerbahce.

Sam zainteresowany na razie nie zdradza konkretów, chcąc skupić się na pracy z Polkami.

- W tym momencie nie ma żadnych nowości, poza tym, że nie jestem już trenerem zespołu z Novary i skupiam się na pracy z reprezentacją Polski, by wykonywać ją możliwie najlepiej. Zobaczymy, jakie będą możliwości i czy będą mi odpowiadały - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne odejście z PGE Skry Bełchatów! Atakujący pożegnał się z klubem

44-latek zaznaczył, że łączenie funkcji selekcjonera reprezentacji z pracą w klubie w żaden sposób nie przeszkadza mu. Wręcz przeciwnie, widzi w tym więcej pozytywów.

- Pracowałem już na dwóch etatach i mogę powiedzieć, że dzięki temu jestem dobrze przygotowany do sezonu kadrowego. Trochę, jak zawodniczki, które nie tracą rytmu gry, ja także mając zajęcie między sezonami kadrowymi, nie straciłem tego fokusu, nawyku rozgrywania spotkań czy przygotowywania treningów. Wiadomo, że łączenie funkcji wiąże się także z większym zmęczeniem, ale ważniejsze jest to, że jestem dobrze przygotowany, niż to, że moje życie jest trochę bardziej stresujące na dwóch etatach - rzekł.

Lavarini już w latach 2019-2021 łączył obie funkcje, kiedy został mianowany selekcjonerem reprezentacji Korei Południowej, jednocześnie pracując we włoskim Futura Volley Busto Arsizio. Opiekunem polskiej kadry jest od 2022 roku.