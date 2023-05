Miedź Legnica ogłosiła nazwisko nowego trenera. Postawiono na osobę od lat związaną z klubem

Radosław Bella został trenerem Miedzi Legnica, która w zakończonym sezonie piłkarskiej ekstraklasy zajęła ostatnie miejsce w tabeli i spadła do pierwszej ligi. Zastąpił Grzegorza Mokrego, z którym po zakończeniu rozgrywek nie została przedłużona umowa.

Informacje o tym, że Bella może zostać trenerem Miedzi, pojawiły się zaraz, jak okazało się, że z Mokrym nie zostanie przedłużona umowa po zakończeniu sezonu. We wtorek klub oficjalnie już potwierdził, że 35-letni szkoleniowiec przejmie "Miedziankę".

Bella, z przerwami, związany jest z Miedzią od wielu lat. Początkowo pełnił funkcję koordynatora szkolenia w klubowej akademii i był współautorem programu szkolenia Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica. W latach 2017-2019 prowadził drugą drużynę Miedzi, a następnie przeniósł się do Śląska Wrocław, gdzie pracował z zespołem występującym w Centralnej Lidze Juniorów U17. Poza pracą w Miedzi i Śląsku związany był z SMS Junior Wrocław oraz kobiecym zespołem AZS Wrocław. Bella jest też autorem popularnej publikacji "Marcelo Bielsa - Profil Taktyczny".

- To dla mnie wielki zaszczyt oraz wyróżnienie, ale również wielkie zobowiązanie wobec ludzi, którzy mi zaufali i sympatyków klubu. Mogę obiecać, że dołożę wszelkich starań, by kibice byli dumni z naszej drużyny. Właśnie zaczyna się być może najważniejszy czas mojego trenerskiego życia i czuję, że jest to odpowiednie miejsce i odpowiedni czas - skomentował swoją nominację na łamach oficjalnej internetowej stronie klubu Bella.

Miedź Legnica z PKO BP Ekstraklasy spadła po roku. Nie jest jeszcze jasne, czy właściciel klubu Andrzej Dadełło będzie nadal finansował klub i ewentualnie jakie środki przeznaczy na przebudowanie drużyny po degradacji.

MC, PAP