Kamil Grosicki nie znalazł się na ostatniej liście powołań do reprezentacji Polski, którą ogłosił selekcjoner kadry Fernando Santos. "Grosik" zamieścił na swoim twitterowym profilu wpis, który - wygląda na to - nawiązuje do decyzji portugalskiego szkoleniowca.

Przypomnijmy - we wtorek Santos ogłosił listę piłkarzy, których powołał na najbliższe spotkania reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni najpierw zmierzą się w towarzyskim meczu z Niemcami, a następnie powalczą z Mołdawią o punkty w ramach eliminacji ME 2024. Wśród powołanych zabrakło kilku doświadczonych piłkarzy, w tym między innymi Grosickiego.

ZOBACZ TAKŻE: Tak ma wyglądać pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego. Fernando Santos zabrał głos

"Piłka nożna - jednego dnia szczęśliwy, następnego dnia zawiedziony" - napisał Grosicki na Twitterze, odnosząc się do ostatnich wydarzeń. W poniedziałek "Grosik" został bowiem wybrany Piłkarzem Sezonu PKO BP Ekstraklasy, z kolei we wtorek selekcjoner nie powołał go do kadry.

Piłka nożna ❤️⚽️ jednego dnia szczęśliwy🥳😀 - następnego dnia zawiedziony 🤬🤦‍♂️ — Kamil Grosicki (@GrosickiKamil) May 30, 2023

34-letni piłkarz w reprezentacji Polski rozegrał 88 meczów. Strzelił dla drużyny narodowej 17 goli i zanotował 24 asysty. Piłkarz Pogoni Szczecin brał udział w dwóch ME (2012 i 2016) oraz dwóch MŚ (2018 i 2022).

Najwięksi nieobecni w kadrze na mecze z Niemcami i Mołdawią Zobacz galerię

BS, Polsat Sport