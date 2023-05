Medalistki wielkich światowych imprez odwiedzą Żnin. Czeka nas niezwykła lekcja wychowania fizycznego dla dziewcząt

To będzie niezwykła przygoda dla uczennic ze Żnina i okolic w Kujawsko-Pomorskiem! Cztery wielkie mistrzynie sportu, z jedyną polską mistrzynią olimpijską w pływaniu Otylią Jędrzejczak na czele, przyjadą w czwartek 15 czerwca do Żnina, by wziąć udział w specjalnej lekcji wychowania fizycznego w ramach akcji "Mistrzynie w Szkołach".