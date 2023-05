Francuzi z Niemcami w finale ME U-17

Piłkarze reprezentacji Francji do lat 17 wygrali z Hiszpanią 3:1 (0:0) w półfinale rozgrywanych na Węgrzech mistrzostw Europy. W piątkowym finale zmierzą się z Niemcami, którzy wcześniej pokonali Polaków 5:3.

Pierwsza połowa meczu Hiszpania - Francja nie obfitowała w wiele sytuacji, w przeciwieństwie do pierwszego półfinału, w którym padło aż osiem bramek. Jednak końcówka spotkania była bardzo emocjonująca. W 69. min Lamine Yamal zbiegł ze skrzydła do środka i lewą nogą strzelił spektakularnego gola z dystansu. Francuzi szybko zabrali się do odrabiania strat.

Saimon Bouabre w 73. minucie dośrodkował z rzutu rożnego, a Mathis Lambourde głową doprowadził do wyrównania. Następnie Tidiam Gomis przeprowadził akcję skrzydłem i podał do Yanisa Issoufou, który z bliska wpakował piłkę do bramki. W doliczonym czasie Tidiam Gomis ustalił wynik meczu na 3:1.

Pierwszym meczem rozegranym we wtorek był baraż o piąte miejsce, w którym zmierzyły się Anglia i Szwajcaria. Wyspiarze wygrali 4:2, dzięki czemu pojadą na mistrzostwa świata do lat 17.

MC, PAP