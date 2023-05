Chwilę po tym, jak dowiemy się, czy w finale mistrzostw Europy U-17 wystąpią Polacy czy Niemcy, na boisko w Felcsut wybiegną pozostali dwaj półfinaliści.

Na drodze do półfinału Hiszpanie najpierw rozprawili się Włochami (2:1), Słoweńcami (3:1) oraz zremisowali z Serbią (1:1), by następnie w ćwierćfinale rozbić rówieśników z Irlandii (3:0). Z kolei Francuzi ograli Szkotów (3:1), przegrali z Niemcami (1:3) oraz zremisowali z Portugalczykami (1:1). Dało im to awans do ćwierćfinału, w którym pokonali Anglików (1:0).

Hiszpanie mają w swoim składzie dwóch najbardziej skutecznych piłkarzy trwającego na Węgrzech turnieju. Są to przewodzący klasyfikacji strzeleckiej z 4 golami na koncie Marc Guiu oraz plasujący się tuż za nim Lamine Yamal (3 gole i 2 asysty).

Półfinał między piłkarzami z Półwyspu Iberyjskiego a "Trójkolorowymi" rozegrany zostanie na tym samym stadionie, co spotkanie Polaków z Niemcami. Jest nim niezwykle oryginalny obiekt "Pancho Arena", wchodzący w skład utworzonej przez Viktora Orbana Akademii im. Ferenca Puskasa.

Architektem odpowiedzialnym za projekt, był najbardziej znany przedstawiciel "architektury organicznej" na Węgrzech, nieżyjący już Imre Makovecz. Korona obiektu kojarzy się z blaszkami grzybów, natomiast bramy przywodzą na myśl uszy nietoperza.

Relacja i wynik na żywo meczu Hiszpania - Francja od godziny 20:00 na Polsatsport.pl.

AŁ, Polsat Sport