Już we wtorek piłkarze reprezentacji Polski do lat 17 mogą przejść do historii. W półfinale rozgrywanych na Węgrzech mistrzostw Europy Biało-Czerwoni zmierzą się z reprezentacją Niemiec. Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Niemcy na Polsatsport.pl

Wiele emocji dostarczył wszystkim kibicom ćwierćfinał turnieju, w którym to podopieczni Marcina Włodarskiego po niesamowitej końcówce ograli 3:2 Serbów. Polacy dwukrotnie prowadzili, ale za każdym razem rywale potrafili odpowiedzieć. Aż do 89 minuty, kiedy to Filip Rejczyk kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego wprowadził polski zespół do najlepszej czwórki mistrzowskiej imprezy.

ZOBACZ TAKŻE: Kapitalny gol na wagę awansu! Biało-Czerwoni w półfinale mistrzostw Europy!

Niemcy do awansu do 1/2 finału potrzebowali serii jedenastek. W tej kategorii wiekowej na ME nie ma dogrywek, więc kiedy po 90 minutach spotkania ćwierćfinałowego ze Szwajcarią na tablicy wyników widniał rezultat 1:1 jasne stało się, że losy awansu rozstrzygną się podczas konkursu rzutów karnych. W nim nasi zachodni sąsiedzi zachowali dużo więcej zimnej krwi i zameldowali się w półfinale europejskiego czempionatu.

W drugiej parze półfinałowej Hiszpania zmierzy się z Francją.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Niemcy na Polsatsport.pl Początek o godz. 16.30.