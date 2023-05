Jeden z twórców mistrzowskiej drużyny Golden State Warriors odchodzi z klubu

Kontrakt Myersa, jednego z najbardziej utytułowanych generalnych menedżerów w ostatniej dekadzie w jakimkolwiek sporcie, miał wygasnąć pod koniec czerwca i od miesięcy media spekulowały na temat jego przyszłości. Rzecznik klubu potwierdził jego odejście.

To właśnie on miał duży wpływ na wybór w drafcie Stephena Curry’ego, Klaya Thompsona i Draymonda Greena, sprowadzenie do klubu Kevina Duranta czy zatrudnienie trenera Steve’a Kerra. Zbudowany przez niego zespół zmienił oblicze współczesnej koszykówki. W rozgrywkach 2015/16 "Wojownicy" kończąc sezon z bilansem 73-9 pobili rekord legendarnych Chicago Bulls i zapisali się w historii ligi jako najbardziej zwycięska drużyna sezonu regularnego.

- Po prostu nadszedł czas - przyznał w rozmowie ze stacją ESPN najlepszy koszykarski działacz ostatniej dekady, który 11 lat pracował w klubie z San Francisco jako generalny menedżer.

48-letni Myers grał w koszykówkę w drużynie akademickiej UCLA, ale nauczył się kluczowych biznesowych umiejętności, kiedy został agentem. Jako działacz sportowy odznaczył się ujmującym charakterem, regularnie utrzymywał bliskie kontakty z zawodnikami, trenerem Kerrem i jego asystentami.

Szkoleniowiec Golden State powiedział tydzień po zakończeniu sezonu, że decyzje o tym, czy utrzymać obecny skład nie należą do niego, ale do Myersa. Teraz to się zmieni.

Myers stwierdził, że nie jest jak na razie pewien swojej dalszej ścieżki zawodowej. Jeżeli zdecyduje się powrócić do NBA, będzie jednym z najbardziej pożądanych menedżerów w nowoczesnej historii sportów zawodowych w Stanach Zjednoczonych.

MC, PAP