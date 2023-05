Nowy kask, nowy samochód, cel ten sam – Kajetanowicz rozpoczyna rywalizację w Rajdzie Sardynii 2023!

Rajdowe Mistrzostwa Świata przenoszą się na Sardynię, gdzie rozegrana zostanie szósta runda tegorocznego kalendarza. Dla Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka będzie to drugi start w tym sezonie. Reprezentanci ORLEN Rally Team po raz pierwszy skorzystają jednak z nowej rajdówki, czyli Škody Fabii RS Rally2. Do rywalizacji w WRC2 zgłosiło się blisko 40 załóg, co zapowiada wielkie emocje i zaciętą walkę o zwycięstwo.