Siatkarski hit transferowy stał się faktem! Po triumfie w finale LM gwiazda zmienia klub

Klub Vero Volley Milano ogłosił kadrę na sezon Serie A1 siatkarek 2023/24. Potwierdziły się w ten sposób spekulacje, które krążyły ostatnio w mediach. Paola Egonu wraca do Włoch i zagra w drużynie z Mediolanu. Z ekipą Vero Volley rozstała się po sezonie Magdalena Stysiak, która trafi do Fenerbahce.

Paola Egonu urodziła się 18 grudnia 1998 roku w Cittadelli. Jej rodzice pochodzą z Nigerii. W swej dotychczasowej karierze grała w Club Italia, Igor Gorgonzola Novara (2017–19), Imoco Volley Conegliano (2019–22) oraz VakifBanku Stambuł (2022–23).

Czołowa atakująca świata trzykrotnie wygrała Ligę Mistrzyń (2019 – z Igor Gorgonzola Novara, 2021 – z Imoco Volley, 2023 z VakifBankiem), po każdym z tych triumfów otrzymując nagrody dla najlepszej zawodniczki (MVP). Dwukrotnie była mistrzynią Italii (2021, 2022), wywalczyła też pięć Pucharów i cztery Superpuchary Włoch.

Egonu ma też na koncie liczne sukcesy z reprezentacją Włoch. Dwa medale MŚ (srebro 2018, brąz 2022), dwa krążki ME (brąz 2019, złoto 2021) oraz złoty medal VNL 2022 to najważniejsze z nich.

Transfer do Vero Volley będzie dla Egonu powrotem nie tylko do ligi włoskiej, ale również do Mediolanu. To w tym mieście, w barwach Club Italia rozpoczynała profesjonalną karierę siatkarską i w sezonie 2015/16 zadebiutowała w rozgrywkach Serie A1. Wystąpi w drużynie Vero Volley, która od przyszłego sezonu na stałe będzie związana z Mediolanem.

Kadra drużyny siatkarek Vero Volley Milano w sezonie 2023/24:

rozgrywające: Alessia Orro, Vittoria Prandi

środkowe: Raphaela Folie, Dana Rettke, Sonia Candi, Laura Heyrman

przyjmujące: Myriam Sylla, Helena Cazaute, Nika Daalderop, Kara Bajema

atakujące: Paola Egonu, Adhu Malual

libero: Beatrice Parrocchiale, Brenda Castillo.

RM, Polsat Sport