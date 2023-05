Była gwiazda Bayernu nie może wrócić do domu. Jest nakaz aresztowania!

Były zawodnik Bayernu Monachium nie może wrócić do domu. Sędzia stanu Rio Grande do Sul wydał nakaz aresztowania Douglasa Costy, grającego w barwach bawarskiego klubu w latach 2015-2018 i 2020-2021. Piłkarz trafi do aresztu, gdy tylko pojawi się w Brazylii.

Jak podaje "O Globo", 32-letni pomocnik, występujący obecnie w amerykańskiej MLS w Los Angeles Galaxy, od dłuższego czasu uchylał się od płacenia alimentów swojej byłej żonie Louise Ramos, z którą ma dwoje dzieci: pięcioletnią Antonellę i czteroletniego Liama.

Sąd rodzinny, w którym prowadzona była rozprawa, ogłosił tajność procesu, dlatego szczegóły nie są znane. Brazylijskie media podają, że zawodnik tuż po przylocie do kraju może zostać zatrzymany przez policję lub dowolnego komornika, a następnie trafi do aresztu na co najmniej 30 dni.

Sergio Queiroz, prawnik Douglasa Costy, nie chciał komentować sprawy. Zdradził jedynie, że piłkarz zamierza odwołać się od wyroku.

- Wierzymy, że wymiar sprawiedliwości uchyli decyzję o areszcie - powiedział Queiroz.

Douglas Costa jest wychowankiem Gremio Porto Alegre, w którym grał od 2008 do 2010 roku. Następnie trafił do Szachtara Donieck, skąd w 2015 roku trafił do Bayernu Monachium. Ponadto grał w Juventusie, ponownie w Gremio, a od 2022 roku jest zawodnikiem Los Angeles Galaxy.

RI, Polsat Sport