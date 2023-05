Sevilla zmierzy się z Romą w finale Ligi Europy 202/2023. Drużyna z Andaluzji nigdy nie przegrała w finale rozgrywek, których jest sześciokrotnym triumfatorem. Zespół z Wiecznego Miasta to z kolei zwycięzca Ligi Konferencji Europy z zeszłego sezonu. Relacja i wynik na żywo z meczu Sevilla FC - AS Roma na Polsatsport.pl.

Sevilla to najbardziej utytułowany klub w historii Ligi Europy. Andaluzyjczycy wygrywali te rozgrywki 4 razy w nowej formule, i dwukrotnie, kiedy występowały one pod starą nazwą Pucharu UEFA. Po raz ostatni triumfowali w LE w 2020 roku, a teraz mają chrapkę na siódme trofeum. Sevilla, kiedy awansowała do finału, nigdy nie zawodziła.

José Luis Mendilibar dał w miniony weekend odpocząć kilku ważnym piłkarzom w meczu ligowym z Realem Madryt przegranym 1:2. Dzięki temu będzie mógł liczyć na ich świeżość w starciu o europejskie trofeum. Wygrana w Lidze Europy jest przecież również przepustką do gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Dzięki rozgrywkom ligowym w Hiszpanii, Sevilla nie awansuje do Champions League - jest bowiem na 11. miejscu w tabeli. Środowy mecz jest więc ostatnią szansą na grę w prestiżowych rozgrywkach w sezonie 2023/2024.

Nadzieję na wygraną ma jednak także AS Roma, która jest historycznym - pierwszym triumfatorem Ligi Konferencji Europy. W finale w 2022 roku, rzymianie ograli Feyenoord 1:0. Specjalista od pojedynczych spotkań - Jose Mourinho - z pewnością ma również plan, jak ograć Sevillę i zdobyć kolejne trofeum do gabloty w Wiecznym Mieście.

Podobnie jak Hiszpanie, Roma w ostatni weekend przegrała 1:2 ligowe spotkanie w Serie A. Pogromcą rzymian w 37. kolejce okazała się Fiorentina, która co ciekawe zagra za tydzień w finale Ligi Konferencji Europy. Liga włoska ma przedstawiciela w każdym meczu finałowym europejskich rozgrywek, co jest powodem do dumy dla kibiców z Półwyspu Apenińskiego. AS Roma może zostać pierwszą włoską drużyną z trofeum w tym sezonie i wytyczyć szlak innym ekipom z Italii.

psl, Polsat Sport