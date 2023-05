Klub Ekstraklasy ogłosił przedłużenie kontraktu! Napastnik zostaje

Kurminowski trafił do Zagłębia na zasadzie wypożyczenia we wrześniu 2022 roku. W rundzie jesiennej wystąpił tylko w jednym meczu, bo najpierw leczył uraz, a kiedy już wrócił do zdrowia, szybko przytrafiła się kolejna kontuzja. Wiosna była już zupełnie inna. Wychowanek Lecha Poznań w rundzie rewanżowej ekstraklasy wystąpił w 13 meczach, w których zdobył cztery gole i mocno przyczynił się do utrzymania Zagłębia w lidze.

Zobacz także: Zaskakujący pomysł Rakowa. Wyjątkowa niespodzianka z okazji mistrzostwa

Kurminowski wiosną zaprezentował się na tyle dobrze, że po zakończeniu sezony włodarze klubu z Lubina skorzystali z możliwości wykupienia go z Aarhus GF. „Bardzo się cieszymy, że Dawid zostaje w Zagłębiu na dłużej. Wbrew różnym spekulacjom mediów, kwota transferu wcale nie jest rekordem transferowym i sporo do niego brakuje. Dawid ma za sobą udaną rundę wiosenną, był jednym z naszych kluczowych zawodników i wpisuje się w zarówno wizję rozwoju naszego Klubu, jak i sposób gry zespołu trenera Waldemara Fornalika” – skomentował transfer dyrektor pionu sportowego Zagłębia Piotr Burlikowski. 24-letni napastnik dopiero w barwach klubu z Dolnego Śląska zadebiutował w polskiej ekstraklasie. Wcześniej grał w Danii, ale też w lidze słowackiej w MFK Zemplin Michalovce i MSK Zilina, dla której w sezonie 2020/21 strzelił 19 goli i został królem strzelców. 🆕 Dawid Kurminowski na dłużej w Zagłębiu Lubin! Napastnik został wykupiony z duńskiego Aarhus GF i związał się z naszym Klubem dwuletnim kontraktem! ✍🏼



Kurmin, gratulujemy i życzymy powodzenia! 🇨🇮 pic.twitter.com/aBmP2jZyjv — Zagłębie Lubin (@ZaglebieLubin) May 31, 2023

jb, PAP