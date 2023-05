Jak informuje agencja Reutersa, Holender jest ścigany w swojej ojczyźnie za udział w handlu narkotykami. 31-latek miał w 2020 roku przemycić 1360 kilogramów kokainy w jednym z belgijskich portów. Sprawy nie chciał komentować jego prawnik.

ZOBACZ TAKŻE: Są nowe informacje ws. bramkarza PSG, który został kopnięty przez konia

To kolejna głośna sprawa z Promesem w roli głównej. Kilka miesięcy temu holenderska prokuratura oskarżyła go o próbę zabójstwa kuzyna w 2020 roku. Holender uciekł dwa lata przed wymiarem sprawiedliwości do Rosji, gdzie stara się uzyskać tamtejsze obywatelstwo.

Quincy Promes jest byłym zawodnikiem Ajaksu Amsterdam i Sevilla FC. Obecnie występuje w Spartaku Moskwa, gdzie w tym sezonie zagrał 26 meczów w lidze rosyjskiej, w których zdobył 20 bramek. Jest 50-krotnym reprezentantem Holandii. W barwach narodowych zadebiutował w marcu 2014 roku. Ostatni raz w kadrze zagrał na EURO 2020 z Czechami. We wrześniu 2020 roku wystąpił w spotkaniu z Polską w ramach Ligi Narodów.

PSZ, Polsat Sport