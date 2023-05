Urban: Nad polską piłką wychodzi słońce

Słońce. Wychowany w Hiszpanii, mieszkający w Polsce, wiem, że nie ma nic lepszego, kiedy za oknem szaro, buro i wychodzi słońce. Podobne uczucie miałem oglądając w mistrzostwach Europy reprezentację Polski do lat 17. I jestem pewien, że to nie przypadek. To konsekwencja dobrej selekcji, dobrego planu i dobrego trenera, jakim jest Marcin Włodarski – pisze dla Polsatsport.pl Piotr Urban, były wiceszef akademii Legii.

Czy ktokolwiek nie czuje się dumny z zespołu, który tak otwarcie zagrał w mistrzostwach? Nie ma szans. Czy ktokolwiek nie miał frajdy z oglądania tej drużyny? Nie ma szans. Czy zawodnicy nie rozwijają się z taką grą? Nie ma szans.

Niby to prosta recepta, ale w piłce wychodzi nam cokolwiek niezwykle rzadko. Dużo mówiło się ostatnio o polskim futbolu w wydaniu reprezentacyjnym. Śmieszy mnie, kiedy ktoś mówi o "grze na wynik", bo wszyscy od razu kojarzą to z defensywnym stylem. A przecież można wygrać, grając odważnie. I choć rozumiem, że taką mamy "kulturę" piłkarską, liczę na zmianę podejścia, nawet gdyby miało to zająć trochę czasu.

Komplementując młodzieżówkę Włodarskiego pamiętajmy, że piłka seniorska i ta młodzieżowa to zupełnie inne światy. W piłce seniorskiej musisz wygrywać, w piłce młodzieżowej musisz się rozwijać. A żeby się rozwijać, ważny jest styl. Jeśli gonisz za piłką, zamykasz oczy i kopiesz ją jak najdalej, nie ma co myśleć o rozwoju. Sporo dyskutuje się o tym, kto szkoli: PZPN czy kluby. Zdania są podzielone. Dla mnie szkolą kluby, a PZPN powinien pomagać tym mniejszym ośrodkom w rozwoju i tworzyć odpowiednie środowisko, by ci najlepsi mogli się rozwijać.



Ważną rolą też jest rozwój trenerów. Tutaj PZPN ma wielką przestrzeń do poprawy, ale spokojnie, nie wszędzie jest lepiej. Sam robiłem kursy trenerskie w Hiszpanii i uważam, że tylko kurs UEFA Pro był na odpowiednim poziomie. Te na licencję UEFA A i B były na niskim poziomie, czyli tak jak w Polsce. Nigdy nie ukrywałem, że nie jestem zwolennikiem wielu działań PZPN, teoria była dobra, ale z praktyką było gorzej. Więc co teraz? Trzeba wykorzystać moment, iść za ciosem. Słyszeliście, żeby ktoś chwalił kadrę U-17 dlatego, że wygrywa? Nie, zawsze jest nawiązanie do świetnej gry. Bo o to w tym wszystkim chodzi.



I może najważniejsze pytanie: dlaczego ci zawodnicy potrafią tak grać? Przecież mówiono nam, że Polak nie potrafi. Jeśli masz odpowiednią technikę, jest dużo łatwiej. Pewnie każdy słyszał ludzi ze środowiska, że za granicą jest wyższa intensywność grania. To prawda. Ale wcale nie bierze się to z motoryki, tylko z techniki. Masz wysoki poziom techniczny, możesz grać szybciej, tempo jest wyższe. Niby takie proste, a rodzynkiem jest tylko kadra Włodarskiego.

Jeśli masz odważnego trenera, jest dużo łatwiej. I tutaj temat rzeka, ale w skrócie. Mamy dobrych trenerów, tak jak mamy wielu słabych. Z tych dobrych wielu ma dużą wiedzę, ale gra "pod siebie", uważają, że to ich rozwój jest najważniejszy, a nie rozwój zawodników. Za dużo taktyki zespołowej, za mało taktyki indywidualnej. Młodzieżowe reprezentacje powinny być przykładem. Nie ma lepszego PR-u niż dobra gra.

Trzymam kciuki za tych młodych chłopaków i za ludzi, którzy decydują o stanie polskiego futbolu. Wielkie wyzwanie przed nimi wszystkimi. Dużo pracy przed nami, ale może nad polską piłką słońce wzejdzie na dobre.

Piotr Urban, Eleven Sports