Zaskakujący pomysł Rakowa. Wyjątkowa niespodzianka z okazji mistrzostwa

Raków Częstochowa pragnie w pełni skonsumować zdobyte mistrzostwo Polski - również na niwie marketingowej. A skoro mowa o "konsumpcji", to klub spod Jasnej Góry przygotował ciekawą ofertę dla swoich kibiców z okazji historycznego sukcesu.

Raków nawiązał współpracę z popularną siecią restauracji fast foodowych - McDonald's. W czterech wybranych lokalach w Częstochowie do 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów będzie można skorzystać ze specjalnego zestawu "mistrzowskiego".

W jego skład wchodzi kanapka, frytki, napój oraz pamiątkowa mistrzowska karta i naklejka z napisem "The Papszun One". Cena to 19 zł i 21 gr. Kwota nie jest przypadkowa, bo symbolizuje rok powstania klubu z ul. Limanowskiego, czyli 1921.

O ile piłkarze zakończyli już sezon, to w ostatnich dniach intensywnie celebrowali pierwszy w historii klubu tytuł mistrza Polski. W minioną sobotę brali udział w fecie w centrum miasta, a w niedzielę odwiedzili m.in. klasztor na Jasnej Górze, gdzie złożyli złoty medal.