Do Bundesligi bezpośrednio awansują zawsze dwa zespoły. W tym sezonie były to Heidenhem i Darmstadt. Trzecia w kolejności ekipa w 2. Bundeslidze dostaje natomiast przepustkę do barażu. W nim mierzy się z trzecim od końca zespołem z elity, który musi walczyć o swój ekstraklasowy byt. Dwie najgorsze drużyny są natomiast bezpośrednio degradowane do 2. Bundesligi.

ZOBACZ TAKŻE: "Pokazali charakter" - media w Hiszpanii podsumowały finał Ligi Europy

16. miejsce w elicie zajął VfB Stuttgart, przez co wciąż musi udowodnić, że zasługuje na najwyższy poziom ligowy. Trzeci na zapleczu był natomiast Hamburger SV, który chciałby wrócić po pięciu latach do Bundesligi. Zespół bliski był bezpośredniej kwalifikacji, a kibice zaczęli już nawet świętować na murawie po ostatnim gwizdku meczu ostatniej kolejki. Na innym stadionie, w Regensburgu, Heidenheim wbiło jednak dwie bramki w doliczonym czasie i to ten zespół wywalczył promocję. Wśród fanów z Hamburga radość zamieniła się w płacz.

Pierwszy mecz barażowy odbędzie się w Stuttgarcie. Rewanż zaplanowano na 5 czerwca. Wtedy gospodarzem będzie Hamburger SV.

Relacja i wynik na żywo meczu VfB Stuttgart - Hamburger SV na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

JŻ, Polsat Sport