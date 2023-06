Fernando Santos poszedł po bandzie! Frankowski nie zgadza się co do jednego

Powołania Fernando Santosa na czerwcowe mecze z Niemcami i Mołdawią odbiły się szerokim echem. Portugalski szkoleniowiec Polaków pominął w nich wielu dotychczasowych liderów kadry. Głos w sprawie zabrał Tomasz Frankowski, którego siedem bramek przyczyniło się do awansu Polski na MŚ 2006 r., na który to mundial Paweł Janas go nie zabrał.