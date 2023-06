W swoim drugim meczu podczas turnieju Ligi Narodów w tureckiej Antalyi reprezentantki Polski zmierzą się z Włoszkami. Jak Biało-Czerwone zaprezentują się w starciu z wymagającym rywalem? Transmisja meczu Polska - Włochy w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Podopieczne Stefano Lavariniego rozpoczęły zmagania w tegorocznej edycji VNL od zwycięstwa. Triumf nie przyszedł jednak łatwo, bowiem Kanadyjki postawiły Magdalenie Stysiak i spółce twarde warunki. Dość napisać, że po trzech partiach to siatkarki z Ameryki Północnej były bliżej wygranej, prowadząc 2:1. Ostatecznie to Polki przechyliły jednak szalę zwycięstwa na swoją korzyść po wyrównanym tie-breaku.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Narodów siatkarek: Polska – Kanada 3:2. Skrót meczu

Włoszki to z kolei drużyna z najwyższej światowej półki. Rok temu to właśnie zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego triumfowały w rozgrywkach Ligi Narodów. Siatkarki prowadzone przez Davide Mazzantiego to również aktualne mistrzynie Europy i brązowe medalistki ostatnich mistrzostw świata. Czy Polkom uda się sprawić niespodziankę i ograć dużo bardziej utytułowaną ekipę?

Transmisja meczu Polska - Włochy w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 16.00.