- Myślę, że to jest odpowiedni czas, aby podjąć taką decyzję. Co nie zmienia faktu, że nie jestem spełniony jako koszykarz, ale to normalne. Każdy sportowiec chce więcej. Choćby po ostatnim meczu ze Śląskiem, nie mogłem zasnąć, bo było tak blisko kolejnego finału, ale się niestety nie udało" - podkreślił zawodnik w trakcie specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się tuż po treningu zespołu Legii w hali na Bemowie, dziękując wszystkim, których spotkał na swojej drodze - trenerom, zawodnikom, działaczom, kibicom - powiedział Koszarek.

Koszarkowi i drużynie aktualnego wicemistrza kraju Legii, której jest kapitanem, zostały w ekstraklasie jeszcze mecze o trzecie miejsce z BM Stalą, które odbędą się w sobotę w Warszawie i we wtorek (6 czerwca) w Ostrowie Wlkp. (obydwa o godzinie 20).

- Mam nadzieję że zdobędziemy brązowy medal i Stal nie będzie się zbytnio opierać. To byłby idealny moment żeby zgarnąć medal na koniec. Tego sobie i kibicom życzę. Z pewnością to będzie mecz inny niż wszystkie. Sam jestem ciekaw czy mam coś jeszcze w "koszykarskim baku" i czy uda się trafił więcej niż jeden rzut. Na pewno chcę skończyć karierę w roli wygranego - przyznał.

Podczas sobotniego spotkania kapitan Legii zostanie uhonorowany przez klub specjalną pamiątkową koszulką, a numer "55" z jakim gra od wielu lat, będzie widoczny przez cały mecz w kole na środku boiska. Dodatkowo każdy kibic, który zdecyduje się obserwować mecz z trybun hali OSiR Bemowo, otrzyma pamiątkową koszulkę z wizerunkiem Łukasza Koszarka i jego sukcesów.

Mierzący 187 centymetrów rozgrywający w swojej niezwykle bogatej karierze pięciokrotnie sięgał po tytuł mistrza Polski, zdobył także pięć srebrnych oraz trzy brązowe medale. W dorobku też ma cztery Puchary Polski i trzy Superpuchary kraju oraz dziesiątki występów w Eurolidze, Pucharze Europy, Lidze Mistrzów czy Pucharze Europy FIBA. W reprezentacji narodowej rozgrał aż 212 oficjalnych spotkań. W biało-czerwonych barwach wystąpił w siedmiu mistrzostwach Europy (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2022), a w 2019 roku był filarem drużyny narodowej, która wywalczyła ósme miejsce w mistrzostwach świata.

MC, PAP