Siatkarz skrócił kontrakt z Aluron CMC Wartą Zawiercie! "Otrzymał lukratywną ofertę z innego klubu"

Drużynę Aluron CMC Warta Zawiercie opuści Santiago Danani. Argentyński występował w tym klubie przez rok. Ma go zastąpić Luke Perry z Trefla Gdańsk. – Z Santiago związaliśmy się dwuletnią umową, ale w trakcie sezonu zgłosił on chęć skorzystania z umieszczonej w kontrakcie klauzuli wykupu, by zaakceptować wybitnie lukratywną ofertę, którą otrzymał do innego klubu – przyznał prezes Kryspin Baran.

Santiago Danani był trzecim w historii – po Maxim Cavannie i Facundo Conte – Argentyńczykiem w żółto-zielonych barwach. Libero dołączył do składu Aluron CMC Warty przed startem sezonu 2022/23. Po roku w PlusLidze zdecydował się zmienić klub.





– Chciałbym podziękować kolegom z drużyny, sztabowi, pracownikom klubu, prezesowi i całemu zarządowi za wszystko. Specjalne podziękowania należą się naszym wspaniałym kibicom, którzy wspierali nas zawsze i wszędzie. Robiliśmy wszystko, żeby walczyć razem o najwyższe cele. Teraz obieram inną drogę, ale może w przyszłości spotkamy się ponownie – zaznaczył libero.

Jako Jurajski Rycerz, Danani zagrał w 41 ligowych spotkaniach, 2 meczach Pucharu Polski oraz 7 starciach Ligi Mistrzów. W trakcie sezonu zmagał się z kontuzją, która wyeliminowała go z wyjazdowego spotkania z klubem, z którego trafił do Zawiercia – Berlin Recycling Volleys. Nie mógł pomóc drużynie także w meczach z LUK Lublin oraz GKS Katowice.

Sezon zakończył jako wicelider klasyfikacji najlepiej przyjmujących zawodników PlusLigi (wyprzedził go jedynie Luke Perry z Trefla Gdańsk). Miał 56,29% przyjęcia pozytywnego i 25,43% przyjęcia perfekcyjnego. Dobrze spisywał się w defensywie, broniąc łącznie w 50 meczach 335 piłek.

Trzeba podkreślić, że nasz libero do końca zachował pełny profesjonalizm i do ostatniej piłki sezonu dawał z siebie 100 procent. Dziękujemy mu za reprezentowanie naszych barw – powiedział prezes klubu Kryspin Baran.

