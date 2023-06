Tenisistki wciąż nie grają o komfortowej porze

Obsada wieczornych spotkań, zaczynających się po godz. 20 na korcie Philippe'a Chatriera, największej arenie paryskiego kompleksu im. Rolanda Garrosa, już przed rokiem wywołała sporo kontrowersji. Do 10 pojedynków w czasie najlepszej oglądalności aż dziewięć razy zostali wyznaczenie mężczyźni, a jedynym wyjątkiem był mecz Francuzki Alize Cornet z Łotyszką Jeleną Ostapenko.

To spotkało się z krytyką m.in. byłej świetnej zawodniczki i członkini Galerii Sław Billie Jean King, która uznała, że po pierwsze to przejaw nierównego traktowania, po drugie to po prostu nieuczciwe, a poza tym lepsza ekspozycja męskiego tenisa sprzyja narastaniu dysproporcji w popularności dyscypliny.

Oliwy do ognia dolała dyrektorka turnieju Amelie Mauresmo, która powiedziała, że obecnie kobiecy tenis jest mniej atrakcyjny niż męski i stąd biorą się kłopoty z wyborem meczu pań do sesji wieczornej na korcie centralnym. Później za swoją wypowiedź przeprosiła, tłumaczyła, że jej słowa "zostały wyrwane z kontekstu" i nie miała zamiaru nikogo deprecjonować, a kto ją zna, ten wie, że zawsze stawiała znak równości między męskim i kobiecym tenisem.

Wskazała, że jednym z czynników decydujących o wyborze męskich spotkań jest ich długość, a krótsze zazwyczaj pojedynki tenisistek to mniejsze możliwości reklamowo-marketingowe.

W tym roku organizatorzy również codziennie planują sesję wieczorną i jeszcze - w ciągu pięciu dni rywalizacji - nie zdecydowali się na mecz kobiecy. Początkowo w programie czwartkowym widniała o tej porze potyczka ulubieńca miejscowej publiczności Gaela Monfilsa ze wschodzącą gwiazdą z Danii Holgerem Rune, ale w środę późnym wieczorem Francuz wycofał się z turnieju. Wobec tego zdecydowano się na spotkanie Niemca Alexandra Zvereva ze Słowakiem Alexem Molcanem.

- Jeśli gospodarze tego nie zmienią, to my same nic nie możemy zrobić – przyznała Amerykanka Sloane Stephens, mistrzyni US Open 2017 i finalistka French Open 2018.

W czwartek ok. godz. 14 o awans do 3. rundy powalczy Iga Świątek. Rywalką broniącej tytułu polskiej liderki światowego rankingu będzie Amerykanka Claire Liu.

K.P, PAP