Urodzinowy wpis Igi Świątek. Nawiązała do popularnej piosenki (WIDEO)

Urodziny Świątek wypadły w tym roku między meczem pierwszej a drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Polka, która wygrywała te zmagania w dwóch ostatnich latach, najpierw uporała się z Hiszpanką Cristiną Bucsą, a następnie zwyciężyła Amerykankę Claire Liu.

Do tego drugiego starcia Świątek podchodziła już jako 22-letnia zawodniczka, dzień po swoich urodzinach. A ponieważ jako triumfatorce meczu przysługiwała możliwość podpisania się na obiektywie kamery - co jest niepisaną tradycją w tenisie, sama zainteresowała nie omieszkała nawiązać do zmiany metryki.

"I'm feeling 22!" - napisała Polka, co można przetłumaczyć jako "Czuję się na 22 lata!". To również nawiązanie do piosenki popularnej wokalistki Taylor Swift. Jej tytuł brzmi "22". Świątek na kamerze dopisała również "#Swiftie".

Warto dodać, że tym razem liderka rankingu WTA doskonale wiedziała, co napisać. Dwa dni temu po wygranej z Bucsą towarzyszył jej znacznie większy dylemat, o czym pisaliśmy TUTAJ.

KN, Polsat Sport