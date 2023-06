W weekend poznamy mistrzów Polski oldboyów. Wielkie siatkarskie święto w Drzonkowie

Po kilku latach rywalizacji w Kędzierzynie-Koźlu, tym razem miłośnicy siatkówki, którzy wystąpią w XXVII ORLEN Mistrzostwach Polski Oldboyów, rywalizować będą w Drzonkowie. To malownicze miejsce, będące od kilku lat częścią miasta Zielona Góra w województwie lubuskim, gościć będzie najlepszych siatkarzy oldboyów. Kanał Siatkarskie Ligi na YouTube przeprowadzi relację w trakcie każdego dnia turnieju.

Turniej odbędzie się w dniach 2-4 czerwca w hali tenisowej WOSiR przy ul. Olimpijskiej 20. Weźmie w nim udział kilkuset zawodników w siedmiu kategoriach wiekowych, od najmłodszych 35 plus, po najstarszych 65 plus. Pierwsze mecze zaplanowano na piątek, rozdanie medali przewidziano na niedzielę.

ZOBACZ TAKŻE: Nieudane przywitanie z Japonią. Polscy siatkarze gorsi od gospodarzy w sparingu



– Przez ostatnie lata pasjonaci siatkówki spotykali się w Kędzierzynie-Koźlu, a teraz rywalizować będą w Drzonkowie. To silny ośrodek sportowy, może mniej związany z siatkówką, ale bardzo ważny dla polskiego sportu. A przede wszystkim bardzo urokliwe miejsce, w którym na pewno siatkarska rodzina będzie się czuć znakomicie. Mistrzostwa Polski Oldboyów to nie tylko sama gra w siatkówkę, ale również wspaniała atmosfera i wiele wspomnień. Anturaż takich spotkań jest bardzo ważny – mówi prezes Polskiej Ligi Siatkówki S.A. Artur Popko. To właśnie PLS S.A. jest organizatorem zawodów.



Ci, którzy nie będą mogli osobiście oglądać zmagań naszych starszych mistrzów – w poprzednich edycjach turnieju na boiskach oglądaliśmy popisy m.in. Sebastiana Świderskiego, Dawida Murka, Andrzeja Stelmacha, Robert Prygla, czy Roberta Szczerbaniuka – będą mogli obejrzeć transmisje na kanale YT Siatkarskie Ligi. W piątek transmisja, wraz z wywiadami rozpocznie się o godz. 18, w sobotę o 12 i 15, w niedzielę o godz. 12.



– Drodzy zawodnicy i organizatorzy! Cieszymy się, że możemy Was gościć po raz kolejny w Naszym Ośrodku i tworzyć wspólnie historię kolejnej edycji Mistrzostw Polski Oldboyów w piłce siatkowej. Goszczenie w Drzonkowie sław polskiej siatkówki jest dla nas ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Już dziś życzę wszystkim uczestnikom i organizatorom niezapomnianych sportowych emocji i pięknych relacji podczas pobytu w Naszym Ośrodku. Do zobaczenia w Drzonkowie – zaprasza Bogusław Sułkowski, Dyrektor WOSiR Drzonków.

informacja prasowa