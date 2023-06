Wielki powrót! Siatkarz Jastrzębskiego Węgla znalazł klub

Nowym siatkarzem Ślepska Malow Suwałki został Jakub Macyra. 27-letni środkowy podpisał z klubem dwuletni kontrakt, obowiązujący do zakończenia sezonu 2024/2025. Macyra powraca do Suwałk po kilkuletniej przerwie. W ostatnich dwóch sezonach reprezentował Jastrzębski Węgiel, z którym zdobył tytuły mistrza (2022/2023) i wicemistrza (2021/2022) Polski oraz srebrny medal siatkarskiej Ligi Mistrzów.

Jakub Macyra urodził się 22 lipca 1995 roku w Olsztynie. Mierzący 202 cm środkowy bloku karierę seniorską rozpoczął w AZS Częstochowa, skąd trafił z UKS Chemika Olsztyn. Później reprezentował barwy AZS PWSZ Nysa, AZS Olsztyn (druga liga) i Energa Net Ostrołęka, skąd trafił do Suwałk. W biało-niebieskich barwach zdobył tytuł mistrzowski 1. Ligi.

Dobra postawa na zapleczu PlusLigi zaowocowała transferem do AZS AGH Kraków, gdzie Macyra spędził dwa sezony. Później, w obliczu problemów kadrowych Jastrzębskiego Węgla, trafił na sezon 2021/2022 do krajowej elity, gdzie pierwotnie miał pełnić rolę zmiennika. Dobre występy m.in. w Lidze Mistrzów sprawiły jednak, że otrzymywał zdecydowanie więcej szans, niż pierwotnie zakładano, a co później przełożyło się na przedłużenie kontraktu o kolejny rok.



Najlepsze akcje Jakuba Macyry w sezonie 2022/23:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Nieustający rozwój 27-letniego środkowego nie umknął uwadze władz Ślepska Malow Suwałki, którzy zdecydowali się wkomponować Macyrę do zespołu budowanego z myślą o sezonie 2023/24.

– Po raz pierwszy w historii mamy w swoich szeregach aktualnego Mistrza Polski i jednocześnie świeżo upieczonego wicemistrza Europy. Postęp, jaki siatkarsko poczynił Kuba na przestrzeni ostatnich lat, nie umknął naszej uwadze. Bacznie śledziliśmy jego występy w Jastrzębskim Węglu, gdzie nierzadko był ważnym ogniwem środka siatki. Wszyscy mamy w pamięci jego doskonały występ w Lidze Mistrzów przeciwko Cucine Lube Civitanova, gdzie zatrzymał Robertlandego Simona. Wierzymy, że swoje najlepsze mecze Kuba rozegra jednak w Suwałkach, dokąd wraca po kilkuletniej przerwie. Tytuł mistrzowski, który zdobył w biało-niebieskich barwach, wyraźnie rozpędził jego karierę – powiedział prezes suwalskiego klubu Wojciech Winnik.

