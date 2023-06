Andrzej Mazurczak: Jest tylko serce i charakter

- Cieszymy się, że jesteśmy już we Wrocławiu. Dzisiaj mieliśmy krótki trening, taktykę wideo, rzuty, takie proste rzeczy - powiedział zawodnik Kinga po przyjeździe na Dolny Śląsk.

ZOBACZ TAKŻE: Polski koszykarz gotowy na fizyczną walkę!

- Po ostatnim meczu półfinałowym kibice czekali na nas nad ranem, to była jakaś 2:30 albo 3:00. Super rzecz. Kibice są z nami przez cały sezon, wspierają nas. Cieszymy się, że możemy dać im fajną koszykówkę i fajne widowisko. Wiemy, że zawsze będą z nami. Ten finał to cała ciężka praca, którą wykonaliśmy przez cały sezon... Od początku mieliśmy nasze cele, znaliśmy nasz potencjał. Cieszymy się, że już jesteśmy tutaj. Wierzyliśmy od samego początku i w trakcie sezonu, że możemy to zrobić. Ciężka praca zaowocowała - walczymy o złoto - zaznaczył rozgrywający.

Mazurczak dodał również, że szczecinianie nie zamierzają skupiać się na swoim rywalu. Swoją siłę czerpią głównie z koncentracji na własnej grze.

- Przez cały rok patrzymy tylko na siebie. Mamy fajną chemię i fajną atmosferę, to naprawdę jest budujące. Nie patrzymy na innych. Robimy wszystko, co my możemy zrobić, żeby wygrac mecz, serię, żeby wygrać złoto. W szatni wierzymy w siebie nawzajem. Od prezesa, do trenera i fizjoterapeuty. Mamy fajną grupę. Myślę, że to jest nasza przewaga - zauważył 29-latek.



Jaki element według Amerykanina z polskim paszportem może zadecydować o końcowym triumfie w rozgrywkach?

- Kluczowa w tej serii będzie walka fizyczna. Wiemy, jaka jest drużyna z Wrocławia. Mają doświadczenie z grania w rozgrywkach Eurocup... Wiedzą, jak grać. Ciężkie mecze z ciężkimi rywalami. Musimy być fizyczni, jak oni. Musimy grać z energią. To są proste rzeczy. To jest taka część sezonu, że wszyscy są zmęczeni i wiedzą, jak przeciwnik gra. Jest tylko serce, charakter i mam nadzieję, że to zrobimy - powiedział Mazurczak.

Pierwszy mecz serii finałowej Energa Basket Ligi już w piątek o godzinie 20.00. Transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport