Natalia Kaczmarek i Anna Kiełbasińska pobiegną na 400 m w piątkowym mityngu Diamentowej Ligi we Florencji. Obie Polki po raz drugi wystąpią w tegorocznej edycji prestiżowego cyklu. Gwiazdą zawodów będzie startująca na 400 m przez płotki Holenderka Femke Bol. Transmisja w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go.

5 maja w Dausze Kaczmarek zajęła trzecie miejsce i otworzyła sezon czasem 51,64. Z kolei Kiełbasińska w zeszłą niedzielę w Rabacie wynikiem 22,98 była szósta w biegu na 200 m.

W stolicy Toskanii Polki zmierzą się z mocnymi rywalkami. Wśród nich będą trzykrotna mistrzyni Europy w sztafecie 4x400 m Holenderka Lieke Klaver, brązowa medalistka igrzysk w Tokio w sztafecie 4x400 m Jamajka Candice McLeod czy Kubanka Roxana Gomez z rekordem życiowym 49,71 i Amerykanka Lynna Irby Jackson.

Bol na 400 m ppł będzie rywalizować z Amerykanką Shamier Little, która ma do niej zbliżony rekord życiowy. Holenderka w halowych mistrzostwach Europy w Stambule zdobyła dwa złote medale - indywidualnie i w sztafecie 4x400. Natomiast 19 lutego w Apeldoorn pobiła halowy rekord świata na 400 m - 49,26.

- Miałam wspaniały sezon halowy. Bieganie pod dachem na 400 m jest doskonałym przygotowaniem do startów na 400 m ppł w sezonie letnim. To wciąż jest konkurencja, którą najbardziej kocham. Jeszcze nie miałam w swojej karierze perfekcyjnego biegu, ale bardzo miło było zbliżyć się do tego stanu - przyznała Bol na czwartkowej konferencji prasowej.

W biegu na 100 m gwiazdą będzie Dina Asher-Smith, która już w tym sezonie zeszła poniżej 11 sekund. Brytyjka ukończyła historię na University of Kent w Canterbury.

- Jestem zaszczycona i zachwycona tym, że będę już po raz drugi mogła rywalizować w tym niesamowitym, historycznym mieście. Bogactwo kulturowe Włoch jest niezwykłe. Możecie być bardzo dumni ze swojej historii i architektury, która jest niesamowita. Wspaniale jest tu być - skomentowała rekordzistka Wielkiej Brytanii.

Ze sprinterek startujących we Florencji w tym roku najszybciej biegała Marie-Josee Ta Lou z Wybrzeża Kości Słoniowej - 10,78. Natomiast Morolake Akinosun z USA uzyskała czas 10,95.

Transmisja Diamentowej Ligi we Florencji w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go. Początek o godz. 20:00.

MC, PAP