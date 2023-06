Kapitalne wyniki oglądalności PlusLigi w kwietniu 2023!

Który mecz fazy play-off PlusLigi przyciągnął największą widownię przez telewizory? Mamy wyniki oglądalności za kwiecień i są one znakomite! Zresztą sami zobaczcie, przedstawiamy wyniki przygotowane przez naszego Partnera, firmę Sponsoring Insight. Wkrótce zaprezentujemy wyniki za cały udany sezon 2022/2023.

Blisko sześć milionów widzów oglądało spotkania drużyn PlusLigi, licząc z powtórkami, w kwietniu 2023 roku! Ligowy rekord należy do starcia rozgrywanego na Torwarze 15 kwietnia. Mecz Projektu z Grupą Azoty ZAKSĄ śledziło średnio 231 253 telewidzów! To jednak nie tylko pojedynczy doskonały wynik – aż sześć kwietniowych starć PlusLigi miało ponad 200-tysięczną średnią widownię, a blisko sześć milionów łącznych widzów to wynik wprost imponujący.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni i zarazem wdzięczni polskim kibicom siatkówki, że w tak licznym gronie oglądali decydujące starcia sezonu, zarówno w halach, jak i przed telewizorami – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. – Wyniki są znakomite, a początek maja, gdy wszystko się ostatecznie rozstrzygało, z pewnością nie będzie gorszy. Wkrótce dostaniemy badania za te ostatnie tygodnie ligowej walki i one pewnie pokażą jeszcze lepsze wyniki. Nasze zespoły ligowe są chętnie oglądane, a ponad milion trzysta tysięcy średniej widowni polskiego finału Ligi Mistrzów udowadnia, jak wielki potencjał drzemie w PlusLidze – dodaje prezes.

TOP 10 transmisji z PlusLigi z najwyższą oglądalnością w kwietniu 2023

1. Polsat Sport Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 20.30 231 253

2. Polsat Sport Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 20.30 228 458

3. Polsat Sport Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 20.30 218 338

4. Polsat Sport Asseco Resovia Rzeszów – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 14.45 210 609

5. Polsat Sport Asseco Resovia Rzeszów – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 14.45 205 086

6. Polsat Sport Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Asseco Resovia Rzeszów 17.30 201 814

7. Polsat Sport Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel 20.30 179 626

8. Polsat Sport Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel 20.30 177 452

9. Polsat Sport Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Projekt Warszawa 14.45 163 798

10. Polsat Sport Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel 20.30 148 593

Warto zwrócić uwagę na rewelacyjne wyniki oglądalności drużyn PlusLigi w Champions League. W kwietniu najwyższą średnią oglądalność w Polsacie Sport miało starcie Sir Safety Perugia – Grupa Azoty ZAKSA – aż 505 421 widzów! Z kolei drugi decydujący półfinał – Jastrzębski Węgiel – Halkbank Ankara oglądało aż 287 153 widzów!

Co warte podkreślenia, te wspaniałe wyniki oglądalności przekładają się także na wyniki marketingowe rozgrywek, które są doskonałe. W kwietniu 2023 roku Siatkówka mężczyzn wygenerowała aż 214 354 ekspozycje, co dało ponad 63 miliony złotych ekwiwalentu reklamowego. Piłka nożna wygenerowała w tym samym okresie 68 milionów, trzecie w zestawieniu skoki narciarskie ponad 35 milionów. Dodatkowo siatkówka kobiet to ponad 11 milionów ekwiwalentu, więc po dodaniu jako cała siatkówka w tej kategorii wyprzedzamy piłkę nożną.

Informacja prasowa