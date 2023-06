Majowy sukces Polsatu Sport w telewizji oraz Internecie.

Hitem Polsatu Sport w maju był mecz finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów CEV z udziałem klubów z Kędzierzyna-Koźla i Jastrzębia Zdroju. Starcie to zanotowało średnią minutową oglądalność na poziomie pół miliona widzów. Z kolei finał Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa śledziło średnio 400 tysięcy kibiców. Podobnym zainteresowaniem cieszył się też towarzyski mecz Biało-Czerwonych siatkarzy z reprezentacją Niemiec.



Najszersza oferta transmisji sportowych w Polsce

Siła kanałów sportowych Polsatu wynika ze zróżnicowanej oferty, zarówno pod względem liczby dyscyplin, jak i rozgrywek. Widzowie walkę o siatkarskie mistrzostwo Polski w Pluslidze mężczyzn i Tauron Lidze Kobiet oglądali równie chętnie, co batalię o triumf w piłkarskiej Fortuna 1. Lidze. W tych ostatnich rozgrywkach wszystko rozstrzygnie się w sobotę 3 czerwca, kiedy rozegrana zostanie ostatnia kolejka tego sezonu. Z tej okazji Telewizja Polsat, po raz pierwszy w historii, przeprowadzi transmisję w formule tak zwanej Multiligi, a więc pokaże aż sześć spotkań jednocześnie. To bezpośrednia odpowiedź nadawcy na oczekiwania kibiców i telewidzów. Atrakcyjność Multiligi Fortuna 1. Ligi z pewnością wpłynie pozytywne na wyniki kanałów sportowych Polsatu także w czerwcu. Podobnie jak mecze finałowe koszykarskiej Energa Basket Ligi, które odbędą się w dniach 2 - 18 czerwca oraz Liga Narodów siatkarek i siatkarzy trwająca do końca tego miesiąca. Całościowy wynik Grupy Polsat Plus, uwzględniający także kanały Eleven Sports 1 i 2, wyniósł w maju aż 1,10%. Oznacza to, że majowy zasięg transmisji we wszystkich kanałach sportowych Grupy Polsat Plus wyniósł ponad 7,5 miliona widzów!

Polsatsport.pl w najlepszej piątce portali sportowych w Polsce

Z każdym miesiącem rośnie portal Polsatsport.pl. W maju osiągnął blisko 5 milionów realnych użytkowników oraz ponad 23 miliony odsłon. Magnesem dla internautów są najświeższe informacje ze świata sportu, komentarze i opinie oraz unikalne w skali polskiego internetu materiały wideo. Użytkownicy portalu Polsatsport.pl mogą oglądać skróty i najciekawsze momenty wszystkich transmisji sportowych obecnych w portfolio tego nadawcy, a zwłaszcza Ligi Mistrzów UEFA, rozgrywek siatkarskich i piłkarskich na szczeblu klubowym i reprezentacyjnym oraz tenisa i sportów walki. W maju Polsatsport.pl po raz pierwszy w historii awansował do najlepszej piątki portali sportowych w Polsce.



Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl.