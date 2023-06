Mistrz Polski zaprasza dzieci na stadion

Piłkarze Rakowa Częstochowa, nowi mistrzowie Polski, zapraszają dzieci na swój stadion przy ul. Limanowskiego celem wspólnego świętowania Dnia Dziecka w sobotę od godz. 10 do 16.

"Dla wszystkich kibiców, szczególnie tych najmłodszych, przygotowaliśmy wiele atrakcji, które sprawią, że nikt nie będzie się nudzić, a sobotnie popołudnie przy Limanowskiego 83 zapamięta na długo" - zachęca klub na stronie internetowej.

ZOBACZ TAKŻE: Raków ogłosił plan przygotowań. Renomowany rywal w sparingu

"Tego dnia po raz kolejny otworzymy dla Was miejsca, które w trakcie sezonu dostępne są głównie dla zawodników oraz trenerów. Zaprosimy Was między innymi do budynku klubowego, gdzie będziecie mogli zobaczyć szatnię pierwszej drużyny" - dodano.

Wszyscy zainteresowani kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcie z trofeum mistrza Polski oraz złotym medalem, jaki otrzymał każdy członek drużyny za ligowy triumf.

Dziś Dzień Dziecka! 😍 W tym pięknym dniu życzymy wszystkiego najlepszego naszym najmłodszym kibicom! ❤️💙#DzieńDziecka pic.twitter.com/53JNMEftwj — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) June 1, 2023

Poza tym będzie można obejrzeć wóz strażacki, wziąć udział w nauce pierwszej pomocy, zobaczyć wystawę kart historycznych Rakowa, a także pobawić się na dmuchańcach czy sprawdzić swoje umiejętności na strzelnicy paintballowej. Poza tym młodzi kibice poczują meczowy klimat, w czym pomoże wspólne wykonanie kibicowskich przyśpiewek, zagrzewających do walki częstochowską drużynę. Otwarty zostanie również Raków FanStore, w którym dostępna będzie mistrzowska kolekcja. Nie zabraknie strefy gastronomicznej.

Raków, dwukrotny zdobywca Pucharu Polski, w zakończonym przed tygodniem sezonie po raz pierwszy w historii klubu został mistrzem kraju.

K.P, PAP