W niezwykle emocjonujących zawodach rozgrywanych w Warszawie Jan-Krzysztof Duda prowadził przez cztery dni, dopiero w trakcie ostatniego, decydującego dnia rywalizacji wyprzedził go Magnus Carlsen. Norweg zgarnął czek w wysokości 40 tysięcy dolarów. Polak, który przed rokiem zwyciężył w warszawskim Muzeum Polin, musiał się zadowolić drugą lokatą. Teraz okazało się, że występy w tegorocznym cyklu Grand Chess Tour zapewniły naszemu najlepszemu szachiście awans w światowych rankingach.

Centrum Konferencyjne w Muzeum Polin każdego z pięciu turniejowych dni było wypełnione po brzegi kibicami, zagraniczne gwiazdy były pod wrażeniem dużego zainteresowania, jakie wzbudził Superbet Rapid & Blitz Poland 2023. Organizację tego jednego z najsilniej w historii obsadzonych turniejów szachowych rozgrywanych w Polsce wspierają zakłady bukmacherskie Superbet. Z pewnością jednym z powodów tak licznej obecności fanów była doskonała dyspozycja naszego najlepszego gracza oraz udział największych zagranicznych gwiazd królewskiej dyscypliny sportu.

– Ogólnie miejsce jest z pewnością dobre, ale dla mnie to trochę gorzkie doświadczenie – komentował na gorąco Jan-Krzysztof Duda, który miał ambicję wygrać po raz drugi z rzędu w stolicy.

– Szczególnie ostatniego dnia wypadłem słabo, oddałem zbyt dużo punktów, rozdawałem rywalom prezenty, podczas gdy Magnus miał bardzo dużo szczęścia. Zaliczył imponującą serię siedmiu zwycięstw, a ja zgubiłem wątek i nawet drugie miejsce było zagrożone. Cieszę się, że potem udało mi się wygrać dwie kluczowe partie. Miałem szansę wygrać w ostatniej partii z Magnusem, mimo debiutu, po którym równie dobrze mogłem się poddać, ale potem rywal grał zachowawczo i pojawiła się okazja. Miałem możliwość zwycięstwa, ale biegaliśmy na sekundach i błędnie odrzuciłem jedną z możliwości. Podsumowując, to nie najgorszy finisz, w którym zająłem drugie miejsce – dodał Polak, który po warszawskim turnieju wskoczył na trzecie miejsce w rankingu szachów szybkich. Ustępuje tylko Magnusowi Carlsenowi i aktualnemu mistrzowi świata - Dingowi Lirenowi! W szachach błyskawicznych Duda zajmuje siódmą lokatę na świecie, a w klasycznych właśnie awansował do czołowej dwudziestki – jest dziewiętnasty.

– Kapitalna gra w Superbet Rapid & Blitz Poland 2023 sprawiła, że Janek jest w czołowej trójce rankingu szachów szybkich, to tylko pokazuje jak wielki drzemie w nim potencjał. Wielkie brawa za udany turniej w Warszawie, to była wspaniała reklama naszej ukochanej dyscypliny nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie – cieszy się Łukasz Turlej, sekretarz generalny FIDE.

Przypomnijmy, że turniej rozgrywany w Warszawie miał prawdziwie gwiazdorską obsadę. Poza czołówką rankingu szachów szybkich (Magnus Carlsen, Wesley So, Jan-Krzysztof Duda, Richard Rapport, Maxim Vachier-Lagrave) grali jeszcze nasz arcymistrz Radosław Wojtaszek oraz Anish Giri, Levon Aronian, Bogdan-Daniel Deac i Kirił Szewczenko.

– Odwiedziła nas cała masa kibiców, turniej był ekscytujący, rozgrywany we wspaniałej atmosferze, Polak uplasował się na drugie miejscu, jesteśmy więc bardzo zadowoleni jako Fundacja Superbet i firma Superbet zakłady bukmacherskie – podkreśla Adam Lamentowicz, prezes polskiego oddziału spółki Superbet. – Tegoroczna edycja, zainteresowanie ludzi, przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. To nas motywuje na przyszłość, jeszcze raz dziękujemy za odwiedzenie nas tutaj – dodaje.

W ramach całego cyklu Grand Chess Tour (z łączną pulą nagród 1,4 miliona dolarów, w samej Warszawie w puli do wygrania było aż 175 tysięcy dolarów, a zwycięzca zgarnął 40 tysięcy) odbył się już turniej w Bukareszcie (szachy klasyczne), a po Warszawie szachiści spotkają się jeszcze w Zagrzebiu, by pod koniec roku przenieść się do Saint Louis w USA, gdzie na przełomie listopada i grudnia odbędzie się ostatni, piąty turniej.

