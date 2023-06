Raków Częstochowa sięgnął po kolejnego piłkarza ze spadkowicza

Raków Częstochowa poinformował, że od 1 lipca do drużyny mistrzów Polski dołączy Szwajcar Maxime Dominguez. Piłkarz, który ma także obywatelstwo hiszpańskie, związał się z częstochowskim klubem dwuletnim kontraktem, z opcją przedłużenia go o kolejny rok.

Dominguez to urodzony w Genewie 27-letni pomocnik, który karierę rozpoczynał w CS Chenois Thonex, a potem grał w innych szwajcarskich klubach - Servette Genewa, FC Zurych, Lausanne-Sports i Neuchatel Xamax. Do Polski trafił w 2021 roku i przez dwa lata występował w Miedzi Legnica, z którą w 2022 roku wywalczył awans do ekstraklasy, ale teraz spadł z nią do 1. ligi.

To drugi transfer do "Czerwono-Niebieskich" przed sezonem 2023/24. Wcześniej z Rakowem związał się Łukasz Zwoliński, który dotychczas grał w Lechii Gdańsk.

