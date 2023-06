Choć Hurkacz rozegrał w Paryżu tylko trzy mecze, to na kortach spędził ponad 12 godzin. Pięciosetowe boje stoczył także w dwóch poprzednich rundach. Najpierw pokonał Belga Davida Goffina 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4, a potem Holendra Tallona Griekspoora 6:3, 5:7, 6:7 (13-15), 7:6 (7-5), 6:4.

Mecz z Varillasem Hurkacz zaczął bardzo dobrze i pierwszego seta wygrał gładko. W drugim zaczęły się jednak problemy i to nie tylko czysto sportowe. Polak poprosił bowiem o przerwę medyczną.

ZOBACZ TAKŻE: Dwa mecze i dwie porażki jednego dnia! Zła seria Polaka na Roland Garros

W efekcie Virallas najpierw wyrównał stan meczu, a potem po tie-breaku wygrał trzeciego seta. Hurkacz wrócił jednak jeszcze do gry. W czwartej partii podopieczny trenera Craiga Boyntona uzyskał przełamanie w trzecim gemie. Wypracowaną wówczas przewagę utrzymał do końca i doprowadził do remisu.

Decydujący set był jednak popisem Virallasa. Peruwiańczyk grał nieustępliwie, biegał zawzięcie do każdej piłki. Dwukrotnie przełamał Hurkacza i mógł cieszyć się z największego w karierze sukcesu.

Virallas zanotował tylko o trzy więcej zagrania wygrywające od Hurkacza (58-55), ale miał aż o 20 mniej niewymuszonych błędów (34-54).

To była pierwsza konfrontacja tych tenisistów. Varillas w światowym rankingu zajmuje 94. miejsce. 27-latek z Limy odniósł w stolicy Francji pierwsze zwycięstwo w imprezie wielkoszlemowej.

Kolejnym rywalem Peruwiańczyka będzie słynny Serb Novak Djokovic, który w Paryżu walczy o 23. triumf w tego rodzaju imprezie.

W czerwcu, przed wielkoszlemowym Wimbledonem, Hurkacz wystąpi w turniejach w Stuttgarcie i Halle.

Wynik meczu 3. rundy singla:

Juan Pablo Varillas (Peru) - Hubert Hurkacz (Polska, 13) 3:6, 6:3, 7:6 (7-3), 4:6, 6:2

MC, PAP