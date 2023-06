Jan Zieliński Hugo Nys znakomicie zainaugurowali tegoroczny turniej Roland Garros. W czwartek Polak i Monakijczyk w dwóch setach pokonali Richarda Gasqueta i Lucasa Pouille'a. W drugiej rundzie Zielińskiego i Nysa czeka jednak zdecydowanie trudniejsza przeprawa. Przed nimi szansa na poprawienie wyniku sprzed roku, kiedy awansowali do 1/4 turnieju. Relacja i wynik na żywo spotkania Jan Zieliński/Hugo Nys - Marcelo Melo/John Peers na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

To może być sezon Jana Zielińskiego i Hugo Nysa. Polak w parze z Monakijczykiem już w styczniu, atakując z drugiego szeregu, dotarli aż do finału Australian Open. Ostatecznie nie sięgnęli po tytuł, ale mocno zaznaczyli swoją obecność w czołówce światowego debla.

To nie był koniec sukcesów Zielińskiego i Nysa. Dwa tygodnie temu podczas turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie zdobyli tytuł i z miejsca stali się kandydatami do triumfu również we French Open.

Czwartkową wygraną nad duetem Richard Gasquet/Lucas Pouille zapewnili sobie awans do drugiej rundy turnieju. Jednak teraz czeka ich dużo większe wyzwanie niż spotkanie z reprezentantami gospodarzy. Zieliński i Nys zagrają z utytułowaną parą Marcelo Melo/John Peers. Pierwszy z nich w 2015 roku wygrał Roland Garros. Co ciekawe, dwa lata później w duecie z Łukaszem Kubotem sięgnął po tytuł na kortach Wimbledonu. Jego partner - John Peers - ma w dorobku deblowy triumf w Australian Open w 2017 roku.

Początek o godzinie 12:30.

