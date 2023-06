Sensacja w Roland Garros! Jedna z faworytek odpadła z turnieju

W ubiegłym roku Pegula dotarła w Paryżu do ćwierćfinału. To było trzecie spotkanie tych tenisistek i trzecia wygrana Mertens. Zawodniczka z Belgii na przestrzeni całego spotkania była wyraźnie lepsza od rywalki. Amerykanka po dobrym początku sezonu notuje regres formy. Przypomnijmy, że jeszcze w styczniu to ona wymieniana była w gronie zawodniczek, które mogą zepchnąć Igę Świątek z pozycji liderki rankingu WTA.

ZOBACZ TAKŻE: Poszedł na wojnę z publicznością! Buczenie i wymowne gesty podczas Roland Garros

Amerykanka jest czwartą zawodniczką z TOP 10, która już odpadła z rywalizacji na kortach im. Rolanda Garrosa. Pierwszej rundy nie przebrnęły Greczynka Maria Sakkari (nr 8.) i Czeszka Petra Kvitova (nr 10.), a w drugiej poległa Francuzka Caroline Garcia (nr 5.).

K.P, PAP