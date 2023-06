Siatkarka reprezentacji Polski podjęła decyzję! Wiemy, gdzie zagra w przyszłym sezonie

Julia Nowicka w przyszłym sezonie nadal będzie reprezentowała barwy BKS Bostik Bielsko-Biała. Dla reprezentantki Polski i jednej z najlepszych polskich rozgrywających będzie to czwarty sezon w tym klubie.

Julia Nowicka swoją przygodę z siatkówką rozpoczynała w SPS Politechnice Częstochowskiej jako przyjmująca. Dopiero po kilku latach zaczęła specjalizować się w konstruowaniu gry swojej drużyny.

Swoje umiejętności szlifowała w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku (2014–17). W 2017 roku w barwach Pałacu Bydgoszcz zdobyła srebrny medal mistrzostw Polski juniorek, zostając jednocześnie najlepszą rozgrywającą turnieju finałowego. Z reprezentacją Polski juniorek zagrała w mistrzostwach świata w Meksyku. Wówczas miała już podpisany pierwszy seniorski kontrakt w… bialskim klubie.

W drużynie z Bielska-Białej zagrała dwa sezony, po których przeniosła się do Łodzi, gdzie z Grot Budowlanymi zdobyła Superpuchar Polski. W 2021 roku zdecydowała się na grę w lidze niemieckiej i została zawodniczką Allianz MTV Stuttgart. Z tym klubem zdobyła mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz srebrny medal Pucharu CEV.

Po roku spędzonym w Niemczech, Nowicka postanowiła wrócić do Polski wybierając ofertę BKS Bostik Bielsko-Biała. Była jedną z głównych kreatorek najlepszego sezonu bialskiego klubu od dziesięciu lat. Wspólnie z koleżankami z drużyny awansowała do półfinału mistrzostw Polski, by ostatecznie na koniec sezonu zająć czwarte miejsce.





Rozgrywająca nie tylko świetnie spisywała się na boisku, ale będąc kapitanem dawała również piękny przykład poza nim. W rankingu na najlepiej zagrywającą siatkarkę Tauron Ligi zajęła trzecie miejsce z 34 asami na koncie. Jej bardzo dobra gra w klubie zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski. Wraz z kadrą przebywa teraz w Turcji, gdzie Polki rywalizują w siatkarskiej Lidze Narodów.

RM, Polsat Sport