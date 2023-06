Legia potrzebowała tylko trzech meczów w ćwierćfinale, aby poradzić sobie z PGE Spójnią Stargard. W półfinale było już dużo trudniej - WKS Śląsk zwyciężył ostatecznie 3-1, mimo że zespół ze stolicy był w stanie wygrać mecz nr 3 aż 78:55. BM Stal z kolei również szybko przeszła przez pierwszą rundę play-off (3-0 z Grupa Sierleccy Czarnymi Słupsk), ale później nie poradziła sobie już z Kingiem Szczecin. Tutaj także można znaleźć podobieństwo - mecz nr 3 ostrowianie wygrali aż 92:60.

W obu spotkaniach między tymi drużynami w sezonie zasadniczym górą była ekipa trenera Andrzeja Urbana. W Warszawie na początku stycznia wygrała aż 96:68, a pod koniec kwietnia zwyciężyła we własnej hali 90:87. W rywalizacji o brązowe medale gra się tylko dwa mecze - kluczowy może okazać się więc bilans małych punktów.

Łukasz Koszarek już wcześniej zapowiedział, że po tym sezonie zakończy swoją bogatą zawodniczą karierę, więc może być to ostatnia szansa, żeby zobaczyć go na parkiecie! Czy doświadczony rozgrywający poprowadzi Legię do ostatniego sukcesu? Jego rywalem może być m. in. Aigars Skele, który zaczynał sezon jako rezerwowy, ale jego rola zdecydowanie powiększała się później. Teraz to właśnie dyspozycja Łotysza może być kluczowa dla serii medalowej.

Wydaje się, że pod koszami przewagę może mieć drużyna trenera Wojciecha Kamińskiego. Damian Kulig jest w tym sezonie świetny, ale będzie miał niezwykle wymagających rywali - Aric Holman i Geoffrey Groselle doskonale się uzupełniają i mogą dominować w polu trzech sekund. Ciekawe też jak z Nemanją Djurisiciem poradzi sobie Grzegorz Kulka. Czy Kyle Vinales i Billy Garrett rzucą więcej punktów od duetu kadrowiczów: Michał Michalak - Jakub Garbacz?

plk.pl, PI