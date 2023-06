Finał Pucharu Niemiec - w kontekście przyszłego sezonu - jest zdecydowanie ważniejszy dla drużyny z Frankfurtu. W lidze uplasowała się ona bowiem dopiero na siódmym miejscu, które nie daje prawo gry w Europie. O "oczko" wyżej skończył Freiburg, który miał tyle samo punktów, ale wyprzedził Eintracht dzięki bilansowi bramek.

Jedyną drogą do rozgrywek międzynarodowych pozostaje więc dla piłkarzy Olivera Glasnera zwycięstwo w DFB Pokal. Co ciekawe, w zeszłym sezonie awans do Europy zespół wywalczył również nie przez ligę, lecz dzięki wygranej w Lidze Europy. Ligi Mistrzów frankfurtczycy jednak nie zwojowali, odpadając w 1/8 finału z SSC Napoli.

RB Lipsk jest natomiast pewne udziału w najważniejszych rozgrywkach europejskich. Zespół z Saksonii zajął trzecie miejsce, ustępując jedynie Bayernowi Monachium i Borussii Dortmund.

Eintracht zagra w decydującej potyczce po raz dziewiąty i może triumfować po raz szósty. Ostatnio był najlepszy w 2018 roku. Z kolei zespół spod znaku czerwonego byka w minionych latach regularnie dociera do finału, ale zwyciężył na razie tylko przed rokiem.

Mecz odbędzie się na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Relacja i wynik na żywo meczu RB Lipsk - Eintracht Frankfurt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

JŻ, Polsat Sport